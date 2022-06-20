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У белого карлика обнаружили необычный звездный каннибализм

В Калифорнийском университете обнаружили поглощение белым карликом остатков планет

Фото: Shutterstock

Астрономы Калифорнийского университета обнаружили необычное событие, известное как звездный каннибализм, произошедшее в системе, состоящей из белого карлика и планетарных обломков. Результаты наблюдения опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Исследователи изучили химический состав материалов, попавших в атмосферу белого карлика G238-44, находящегося примерно в 86 световых годах от Земли, на основе архивных данных, полученных с космического телескопа «Хаббл» и других инструментов. Они измерили содержание азота, кислорода, магния, кремния и железа среди других элементов в атмосфере мертвой звезды.

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Наличие железа в очень большом количестве свидетельствует о металлических ядрах планет земной группы, таких как Земля, Венера, Марс и Меркурий. Высокое содержание азота указывает на присутствие ледяных тел. Таким образом, остаток звезды поглотил каменно-металлический материал, вероятно, принадлежащий астероиду (или обломку планеты), а также ледяной материал, принадлежащий объекту, аналогичному небесному телу из пояса Койпера в Солнечной системе.

Как пишут авторы работы, они впервые наблюдали поглощение белым карликом двух различных объектов одновременно. Состав материала, попавшего на G238-44, предполагает, что ледяные объекты могут быть обычным явлением среди планетарных систем. Кометы могут доставлять на скалистые планеты воду, создавая условия, необходимые для развития и существование жизни.

Результаты исследования также показывают, что в течение 100 миллионов лет после начала фазы белого карлика звезда способна одновременно захватывать и потреблять материал из близлежащего пояса астероидов и отдаленных областей, подобных поясу Койпера. Это происходит из-за дестабилизации орбит планет, спутников, комет и астероидов в результате превращения звезды в красного гиганта, а затем в белого карлика.

Синдром отмены: Россия
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Александр Еникеев
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