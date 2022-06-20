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Разработано способное управлять предметами в воздухе устройство

Science Advances: создано способное управлять объектами в воздухе устройство

Фото: журнал Science

Английские ученые из Университетского колледжа Лондона разработали устройство, которое способно управлять в воздухе различными небольшими предметами (светящимися шариками) с помощью звуковых волн. Результаты исследования описаны в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

В более ранних испытаниях авторы проекта уже использовали звуковые волны для поднятия в воздух шариков и даже строили из них фигуры. Теперь специалисты смогли манипулировать ими в более сложных условиях. В ходе работы исследователи построили сетчатую конструкцию из 256 маленьких динамиков, которые излучали ультразвук определенной частоты. При соприкосновении этих волн с поверхностями, которые отражают звук, компьютерный алгоритм корректирует форму волн для сохранения объектов в воздухе.

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Ученым удалось протестировать свою разработку вокруг пластикового 3D-кролика. Они подвешивали над ним в воздухе светящиеся шары, заставляя их принимать форму бабочки. Также левитации подвергли кусок полупрозрачной ткани, на которую проецировали копию кролика с проектора. Таким образом у специалистов получилось создать голограмму пластиковой фигурки. Кроме того, в одном из экспериментов сотрудники колледжа подняли в воздух капли краски над стаканом воды.

По мнению авторов проекта, этот метод может найти применение в различных музейных экспозициях или в рекламе. Вместе с тем его можно использовать и в научных целях или промышленности: например, в химической инженерии, для смешивания токсичных веществ бесконтактным способом.

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Елена Апазиди
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