Умер клавишник группы Fleetwood Mac Бретт Таггл

В возрасте 70 лет скончался клавишник группы Fleetwood Mac Бретт Таггл

В возрасте 70 лет ушел из жизни клавишник Fleetwood Mac и один из основателей группы Дэвида Ли Рота Бретт Таггл. Об этом сообщает People.

Таггл скончался после борьбы с раком. Семья музыканта находилась рядом с ним на протяжении болезни.

Таггл родился в Денвере, штат Колорадо, в 1952 году. В юности он научился играть на фортепиано и на гитаре. Карьера музыканта началась в 1981 году, когда он начал выступать с John Kay & Steppenwolf. В 1982 году Таггл встретил рок-музыканта Рика Спрингфилда и присоединился к его группе. Также он был одним из основателей группы Дэвида Ли Рота в 1980-х годах. Таггл, помимо этого, был соавтором хита 1988 года Just Like Paradise. С 1997 по 2017-й Бретт гастролировал с Fleetwood Mac в качестве клавишника.

На протяжении своей 50-летней карьеры он работал с такими артистами, как Джимми Пейдж, Томми Шоу из Styx и Митч Райдер. У музыканта остались двое детей — сын Мэтт и дочь Мишель.

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