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Назван российский город с самыми дешевыми комнатами

Городом России с самыми дешевыми комнатами оказался Челябинск

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Россиянам назвали города с самыми дешевыми и самыми дорогими комнатами. Соответствующее исследование провели эксперты агентства недвижимости «Доли.ру», доклад есть в распоряжении «Ленты.ру».

Специалисты проанализировали динамику изменения стоимости комнат в 16 городах страны. Наименее доступные объекты нашли в Москве — в июне 2022 года средняя цена за комнату в столице составила пять миллионов рублей, с начала года показатель вырос на 7,2 процента. Второе место занял Санкт-Петербург, где в среднем стоимость такой недвижимости выросла на 9,1 процента, до 3,12 миллиона рублей. На третьем месте оказалась Казань, в которой комнаты подорожали на 22,3 процента, до двух миллионов рублей.

Городом с самыми дешевыми комнатами стал Челябинск — здесь можно купить объект за 533,5 тысячи рублей, в начале года средняя цена такого жилья была выше на 18,3 процента. Наиболее резкий рост цен зафиксировали в Новосибирске, где в среднем комнаты подорожали на 43,3 процента, до миллиона рублей.

В апреле стала известна стоимость самой дорогой комнаты в Санкт-Петербурге. Объект находится в Приморском районе, его площадь составляет 12,5 квадратного метра, а цена — 5,1 миллиона рублей.

Ударная волна
Александра Качан
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