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Белый дом вновь призвал американцев отказаться от поездок на Украину

Белый дом вновь призвал граждан не ехать на Украину после смерти второго наемника из США

Фото: Sarah Silbiger / Reuters

Белый дом вновь призвал граждан США воздержаться от поездок на Украину после смерти второго американца во время боевых действий. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на брифинг координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

«Думаю, вы видели, что Госдепартамент подтвердил факт гибели еще одного гражданина США в ходе боевых действий на Украине. <...> Мы хотим подчеркнуть, что американцам сейчас не время ехать на Украину», — напомнил он.

Кирби отметил, что у американских граждан, желающих помочь Украине, есть «множество других вариантов, кроме как ехать в эту страну и подвергать себя опасности».

Ранее газета The Washington Post сообщила, что 52-летний американский наемник Стивен Забельски погиб на Украине 15 мая. По непроверенной информации, наемник был ветераном Армии США и подорвался на мине. До этого сообщалось о гибели на Украине Уилли Джозефа Кэнсела, служившего в частной военной компании.

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Марина Совина
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