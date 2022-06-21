Белый дом вновь призвал американцев отказаться от поездок на Украину

Белый дом вновь призвал граждан не ехать на Украину после смерти второго наемника из США

Белый дом вновь призвал граждан США воздержаться от поездок на Украину после смерти второго американца во время боевых действий. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на брифинг координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

«Думаю, вы видели, что Госдепартамент подтвердил факт гибели еще одного гражданина США в ходе боевых действий на Украине. <...> Мы хотим подчеркнуть, что американцам сейчас не время ехать на Украину», — напомнил он.

Кирби отметил, что у американских граждан, желающих помочь Украине, есть «множество других вариантов, кроме как ехать в эту страну и подвергать себя опасности».

Ранее газета The Washington Post сообщила, что 52-летний американский наемник Стивен Забельски погиб на Украине 15 мая. По непроверенной информации, наемник был ветераном Армии США и подорвался на мине. До этого сообщалось о гибели на Украине Уилли Джозефа Кэнсела, служившего в частной военной компании.