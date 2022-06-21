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США заявили о сотрудничестве России и Китая по Украине

США считают увеличение закупок Китаем нефти из РФ сотрудничеством России и КНР по Украине

Фото: Jorge Silva / Reuters

США считают увеличение Китаем закупок российской нефти как пример сотрудничества Пекина и Москвы по ситуации вокруг Украины. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби в ходе регулярного брифинга. Об этом пишет ТАСС

«Я думаю, это лишь одна из составляющих готовности Китая двигаться вместе с Россией. И мы воспринимаем это как еще один пример растущего сотрудничества между Китаем и Россией относительно Украины», — ответил он на вопрос журналиста о рекордном импорте Китаем российской нефти.

Кирби напомнил, что Вашингтон ранее неоднократно призывал Китай «быть ответственным игроком» и выступить с осуждением российской специальной военной операции на Украине.

Ранее стало известно, что в мае Китай нарастил импорт российской сырой нефти на рекордные 55 процентов год к году, достигнув почти 8,42 миллиона тонн. Это на четверть выше апрельских показателей. Россия оказалась на первом месте среди всех экспортеров, сместив Саудовскую Аравию.

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Марина Совина
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