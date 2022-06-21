Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Российского эколога осудят за экстремизм из-за ненависти к силовикам и власти

В Хабаровске эколога осудят за экстремизм из-за рассылок в сети против власти и силовиков

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Жительницу Хабаровска осудят за экстремизм из-за ненависти к власти и сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Хабаровскому краю.

По данным ведомства, она размещала в одном из мессенджеров призывы к экстремистской деятельности в отношении правительства и силовиков. Как пишет информационное агентство «Хабаровский край сегодня», обвиняемая — местный эколог, которая на момент возбуждения дела нигде не работала. Она отправляла сообщения в группах и чатах, в которых общались оппозиционно настроенные россияне.

Женщине вменяют совершение преступления по статье 289 («Публичные призывы к экстремизму») УК РФ. На время следствия в отношении нее избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Материалы с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлены в Центральный районный суд Хабаровска.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
В Крыму сообщили о возможных жертвах из-за удара ВСУ по буровым платформам
Москвичи бросились брать ипотеку
Главу турфирмы в России приговорили к тюрьме из-за случайной гибели туриста
В Москве начали выдавать новые автомобильные номера
В ЕК назвали способ заместить поставки газа по трубопроводу «Северный поток»
Российского эколога осудят за экстремизм из-за ненависти к силовикам и власти
Япония заявила об изменении политики в отношении России из-за Украины
Сенатор рассказала о состоянии пострадавших при атаке на буровые платформы Крыма
Финляндия назвала новый срок вступления в НАТО из-за провала на переговорах
Обвинявшую мужа в домогательствах к ребенку россиянку нашли мертвой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.