Российского эколога осудят за экстремизм из-за ненависти к силовикам и власти

В Хабаровске эколога осудят за экстремизм из-за рассылок в сети против власти и силовиков

Жительницу Хабаровска осудят за экстремизм из-за ненависти к власти и сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Хабаровскому краю.

По данным ведомства, она размещала в одном из мессенджеров призывы к экстремистской деятельности в отношении правительства и силовиков. Как пишет информационное агентство «Хабаровский край сегодня», обвиняемая — местный эколог, которая на момент возбуждения дела нигде не работала. Она отправляла сообщения в группах и чатах, в которых общались оппозиционно настроенные россияне.

Женщине вменяют совершение преступления по статье 289 («Публичные призывы к экстремизму») УК РФ. На время следствия в отношении нее избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Материалы с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлены в Центральный районный суд Хабаровска.