Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Мужчина соврал о своем похищении ради примирения с женой и попал под суд

New York Post: Луис Уманзор из США выдумал историю о похищении, чтобы помириться с женой

Фото: shutterstock

49-летний житель США соврал правоохранительным органам о своем похищении тремя неизвестными, чтобы помириться с супругой, и попал под суд. Об этом сообщает New York Post.

Луис Уманзор из города Брендвуд, штат Нью-Йорк, пришел в полицейский участок и заявил, что рано утром в четверг, 16 июня, на стоянке около дома его подстерегли трое неизвестных. «Уманзор рассказал, что мужчины надели ему на голову мешок, затолкали в машину и удерживали несколько часов в неизвестном месте, после чего выбросили из автомобиля около местной больницы», — говорится в пресс-релизе Полицейского управления округа Саффолк.

Однако в ходе дальнейших расспросов и проверки фактов Уманзор признался, что выдумал историю с похищением. Мужчина сказал, что у него разладились отношения с женой, а таким оригинальным способом он хотел «добиться расположения супруги» и примириться с ней.

Материалы по теме:
«Я хочу в тюрьму» За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
«Я хочу в тюрьму»За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
25 декабря 2021
«Это опасно, это красиво, это чистый адреналин» Три бездельника мечтали о красивой жизни и ограбили музей. Что делать дальше, они не знали
«Это опасно, это красиво, это чистый адреналин»Три бездельника мечтали о красивой жизни и ограбили музей. Что делать дальше, они не знали
13 декабря 2019
«Я хотел перемен и получил их» Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
«Я хотел перемен и получил их»Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
27 ноября 2020

Полицейские не оценили креативность Уманзора и предъявили ему обвинения в ложном сообщении о преступлении и даче ложных показаний под присягой. В данный момент мужчина отпущен под подписку о невыезде, но позже предстанет перед судом.

Ранее сообщалось, что житель греческого города Агринион инсценировал собственное ограбление ради отмены свадьбы. Бывшая невеста подала на мужчину в суд.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Савин
Обсудить
Последние новости
В российском регионе разбился военный самолет
Москвички стали чаще покупать закрытую одежду
Совершен первый в мире перелет на безопасном для планеты топливе
Садовод подсказала способ спасти огород от засухи
Мужчина соврал о своем похищении ради примирения с женой и попал под суд
Зеленский подписал закон о ратификации конвенции о борьбе с домашним насилием
Джиджи Хадид удивила фанатов своим внешним видом на фото без макияжа
Россиян предупредили о возможности бессимптомного течения оспы обезьян
Назван российский город с самыми дешевыми комнатами
Токсиколог развеял миф об отсасывании яда после укуса змеи
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.