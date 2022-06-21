Мужчина соврал о своем похищении ради примирения с женой и попал под суд

New York Post: Луис Уманзор из США выдумал историю о похищении, чтобы помириться с женой

49-летний житель США соврал правоохранительным органам о своем похищении тремя неизвестными, чтобы помириться с супругой, и попал под суд. Об этом сообщает New York Post.

Луис Уманзор из города Брендвуд, штат Нью-Йорк, пришел в полицейский участок и заявил, что рано утром в четверг, 16 июня, на стоянке около дома его подстерегли трое неизвестных. «Уманзор рассказал, что мужчины надели ему на голову мешок, затолкали в машину и удерживали несколько часов в неизвестном месте, после чего выбросили из автомобиля около местной больницы», — говорится в пресс-релизе Полицейского управления округа Саффолк.

Однако в ходе дальнейших расспросов и проверки фактов Уманзор признался, что выдумал историю с похищением. Мужчина сказал, что у него разладились отношения с женой, а таким оригинальным способом он хотел «добиться расположения супруги» и примириться с ней.

Полицейские не оценили креативность Уманзора и предъявили ему обвинения в ложном сообщении о преступлении и даче ложных показаний под присягой. В данный момент мужчина отпущен под подписку о невыезде, но позже предстанет перед судом.

Ранее сообщалось, что житель греческого города Агринион инсценировал собственное ограбление ради отмены свадьбы. Бывшая невеста подала на мужчину в суд.