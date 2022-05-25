Мужчина инсценировал собственное ограбление ради отмены свадьбы

Greek City Times: мужчина подстроил собственное ограбление, чтобы не жениться

Житель греческого города Агринион не хотел жениться и инсценировал собственное ограбление ради отмены свадьбы. Об этом сообщает Greek City Times.

Жених утверждал, что за два дня до свадьбы двое мужчин в капюшонах ворвались в дом, где жили он и невеста. Они связали его, залепили ему рот и избили, в результате чего он потерял сознание. Тем временем злоумышленники якобы похитили ювелирные изделия, деньги и другие ценности. Мужчину нашли родственники и доставили в больницу, а свадьбу решили отменить, поскольку среди исчезнувших вещей оказались и свадебные подарки.

Расследование продолжалось несколько месяцев и выявило множество противоречий в рассказе мужчины. В итоге ему пришлось признаться, что он все подстроил, никаких злоумышленников не было, никто его не связывал и не похищал вещи. Правдой оказалось лишь избиение, однако мотивом напавшего на него человека было не ограбление, а личные причины.

Жених пояснил, что инсценировал ограбление, чтобы оправдать побои, так как стеснялся, что семья невесты узнает правду о том, что с ним произошло. После этого признания полиция Агриниона возбудила дело в отношении него.

Бывшая невеста также подала иск. В течение многих месяцев она была убеждена в том, что произошло ограбление и не знала правды. Теперь женщина считает, что инсценировка была затеяна ради отмены свадьбы. Она отметила, что так и не получила обратно свои вещи, которые исчезли во время вымышленного ограбления.

Адвокат мужчины заявил, что его подзащитный невиновен.

Ранее сообщалось, что житель американского Бостона инсценировал ограбление магазина, чтобы сделать предложение возлюбленной. Позже жених опубликовал видео, в котором пояснил, что его девушка, как и он сам, не хотела, чтобы он сделал предложение «традиционным способом».