Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Токаев призвал Россию и Украину к возобновлению переговоров

Президент Казахстана Токаев призвал Россию и Украину к возобновлению переговоров

Фото: Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал Москву и Киев к возобновлению переговорного процесса для урегулирования ситуации на Украине. Об этом он высказался во время выступления на специальной панельной сессии Катарского экономического форума в Дохе, сообщает пресс-служба главы республики.

Токаев заявил о важности продолжения переговорного процесса для разрешения российско-украинского конфликта мирным путем. Он также подчеркнул, что для этого «необходима добрая воля каждой из сторон». При этом казахский лидер указал на разногласия в международном сообществе и слабость Совета Безопасности ООН в урегулировании данного вопроса.

Материалы по теме:
«Наконец-то этот ад закончился» Очереди за едой, допросы и руины городов. Каким увидели Донбасс российские волонтеры
«Наконец-то этот ад закончился»Очереди за едой, допросы и руины городов. Каким увидели Донбасс российские волонтеры
12 июня 2022
Воздержались. Почему республики Средней Азии не спешат поддержать российскую операцию на Украине?
Воздержались.Почему республики Средней Азии не спешат поддержать российскую операцию на Украине?
18 июня 2022

«Никогда ранее ООН не оказывалась в такой неприятной ситуации. Даже во времена холодной войны ООН была гораздо более сплоченной. Я весьма обеспокоен тем, что будет происходить с ООН в будущем. При этом я твердо верю в многосторонность и твердо убежден, что международное сообщество должно быть более сплоченным, показывать солидарность и, конечно же, оказать положительное влияние на оба государства для того, чтобы они могли прийти к миру», — пояснил президент.

Ранее на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Токаев заявил, что Казахстан не станет признавать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Он назвал их «квазигосударственными территориями» и выразил мнение, что появление в мире подобных образований приведет к хаосу.

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Георгий Нестеров
Обсудить
Последние новости
Порт Мариуполя покинуло первое иностранное судно
Парикмахер раскрыл связь между стрижкой человека и его характером
Украине стало негде производить бензин
Дочь Владимира Машкова прекратила общаться с отцом
В России оценили нехватку IT-специалистов из-за их отъезда
В российском городе обнаружили замаскированные под туалет игровые автоматы
Доктор Мясников перечислил порядок действий при ожоге борщевиком
Медведев прокомментировал вступление сына в «Единую Россию»
Крупнейший видеоресурс России получит обновление
Россиянин сжег заживо не заплатившего ему за водительские услуги знакомого
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.