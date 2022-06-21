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Разработан новый метод выявления болезни Альцгеймера

Nature Portfolio: разработан алгоритм для диагностики болезни Альцгеймера с помощью МРТ

Фото: unsplash

Британские ученые из Имперского колледжа Лондона разработали новый метод выявления болезни Альцгеймера. Они предлагают использовать для этого специальный алгоритм, который ставит диагноз на ранней стадии заболевания с помощью МРТ (магнитно-резонансной томографии). Результаты работы описаны в журнале Nature Portfolio.

Для этого специалисты адаптировали алгоритм машинного обучения, который обычно применяется для выявления раковых опухолей. Они выделили 115 областей головного мозга для искусственного интеллекта, а затем загрузили в программу 660 различных признаков (размер, форма и другое) для анализа каждого отдела этого органа. После чего ученые научили алгоритм определять, какие изменения являются предвестниками болезни Альцгеймера.

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Метод протестировали более чем на 400 пациентах с ранней и поздней стадией этого заболевания. Оказалось, что компьютер смог правильно диагностировать отклонения в 98 процентах случаев. Кроме того, он с высокой точностью определял конкретную стадию — в 79 процентах.

В июне 2022 года сотрудники Научно-исследовательского института жирных кислот в США озвучили влияние жирных кислот на развитие болезни Альцгеймера. Согласно результатам исследования, люди с повышенным уровнем докозагексаеновой кислоты (ДГК, полиненасыщенная жирная кислота) в 1,5 раза меньше подвержены этому заболеванию.

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Елена Апазиди
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