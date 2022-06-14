Выявлено влияние жирных кислот на развитие болезни Альцгеймера

Nutrients: докозагексаеновая кислота позволит снизить риск болезни Альцгеймера в 1,5 раза

Команда Научно-исследовательского института жирных кислот в США выявила влияние жирных кислот на развитие болезни Альцгеймера. Согласно результатам работы, опубликованной в журнале Nutrients, люди с повышенным уровнем докозагексаеновой кислоты (ДГК, полиненасыщенная жирная кислота) имеют в 1,5 раза меньше шансов заболеть этим нейродегенеративным заболеванием.

Для этого ученые провели анализ на 1490 испытуемых (возрастом от 65 лет и старше) уровня ДГК в эритроцитах и взаимосвязь с развитием болезни Альцгеймера. Оказалось, что пациенты с самыми высокими показателями имели риск заболеть на 49 процентов ниже по сравнению с участниками с небольшой концентрацией. Более ранние исследования на родственниках испытуемых показывали схожие данные.

Специалисты считают, что даже при повышенном генетическом риске болезни Альцгеймера высокие уровни полиненасыщенной жирной кислоты позволят наступить болезни на пять лет позже.

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