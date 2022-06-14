Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Выявлено влияние жирных кислот на развитие болезни Альцгеймера

Nutrients: докозагексаеновая кислота позволит снизить риск болезни Альцгеймера в 1,5 раза

Фото: Matthias Zomer / Pexels

Команда Научно-исследовательского института жирных кислот в США выявила влияние жирных кислот на развитие болезни Альцгеймера. Согласно результатам работы, опубликованной в журнале Nutrients, люди с повышенным уровнем докозагексаеновой кислоты (ДГК, полиненасыщенная жирная кислота) имеют в 1,5 раза меньше шансов заболеть этим нейродегенеративным заболеванием.

Для этого ученые провели анализ на 1490 испытуемых (возрастом от 65 лет и старше) уровня ДГК в эритроцитах и взаимосвязь с развитием болезни Альцгеймера. Оказалось, что пациенты с самыми высокими показателями имели риск заболеть на 49 процентов ниже по сравнению с участниками с небольшой концентрацией. Более ранние исследования на родственниках испытуемых показывали схожие данные.

Специалисты считают, что даже при повышенном генетическом риске болезни Альцгеймера высокие уровни полиненасыщенной жирной кислоты позволят наступить болезни на пять лет позже.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020
Синдром отмены: Россия

Ранее сотрудники Оксфордского университета и Университета Эксетера обнаружили, что инфаркт, инсульт и диабет оказались способны увеличить риск деменции в три раза.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
При обстреле Украиной города Клинцы Брянской области пострадали четыре человека
Поклонская прекратит вести социальные сети
МИД Британии подтвердил информацию об отправке нелегальных мигрантов в Руанду
Раскрыто опасное последствие восстановления экономики России
Российским небоскребам предрекли нехватку лифтов
Спрогнозирован массовый отъезд долларовых миллионеров из России
Поклонская назвала свою новую должность
ЦБ предупредил россиян о новой схеме телефонного мошенничества
Назван срок возвращения «Адмирала Кузнецова» в боевой состав ВМФ России
Предложение отозвать признание независимости трех стран оценили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.