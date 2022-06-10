The Lancet: инсульт, инфаркт и диабет оказались способны увеличить риск деменции втрое

Ученые из Оксфордского университета и Университета Эксетера выявили, что некоторые болезни сердца и диабет оказались способны увеличить риск деменции в три раза. Выводы работы описаны в медицинском журнале The Lancet Healthy Longevity.

В ходе исследования специалисты изучили данные более 200 тысяч европейцев в возрасте 60 лет и старше. Участников разделили на три группы генетического риска развития деменции от низкого до высокого. Также были выделены пациенты с диабетом, инсультом и инфарктом или комбинацией из этих заболеваний. Оказалось, что чем больше одной из этих трех болезней в анамнезе у человека, тем выше риск развития деменции. Испытуемые, которые пережили и сердечный приступ и инсульт, а также были больны диабетом, имели больше шансов на проявление старческого слабоумия, чем люди с высоким генетическим риском.

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