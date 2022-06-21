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Ночная массовая драка рабочих в Подмосковье попала на видео

Очевидцы сняли на видео ночную драку около 20 рабочих в подмосковном районе Путилково

В жилом районе Путилково в подмосковном городском округе Красногорск около 20 рабочих ночью устроили драку и попали на видео. Соответствующие кадры очевидцы конфликта опубликовали в группе «ДТП и ЧП. Москва и МО» во «ВКонтакте».

На появившихся видеокадрах видно, как толпа людей с криками несется по двору жилого дома. Некоторые участники потасовки несут в руках арматуру.

Очевидцы происшествия слышали хлопки, похожие на выстрелы, и вызвали к месту сотрудников полиции. Однако к моменту прибытия участники драки успели разойтись. В ГУ МВД по Московской области изданию «Подъем» рассказали, что потасовка между группой граждан произошла у одного из домов, расположенных на улице Просторная. «Заявлений и телефонограмм из медицинских учреждений не поступало», — добавили в ГУ МВД по Подмосковью.

На данный момент сотрудники правопорядка продолжают выяснять другие обстоятельства случившегося и устанавливать личности участников драки. Ранее в Путилково размещался Единый миграционный центр Москвы и Подмосковья, конфликты между рабочими были частыми. После возмущения местных жителей ЕМЦ перенесли в Сахарово.

Ранее сообщалось, что полиция задержала 120 мигрантов за массовую драку на стройке в Москве.

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