Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кремль дал разъяснения насчет пленных наемников из США

Песков заявил, что действие Женевской конвенции на пленных американцев не распространяется

Фото: Алексей Никольский / Reuters

Пленные американцы обвиняются в наемничестве, поэтому действие Женевской конвенции на них не распространяется. Такие разъяснения о гражданах США дал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова во вторник, 21 июня, приводит ТАСС.

Пресс-секретарь президента отметил также, что нельзя исключить, что в отношении них могут применить смертную казнь.

15 июня британское издание The Telegraph сообщило, двое бывших американских военнослужащих Александр Дрюке и Энди Хьюн были взяты в плен российскими военными под Харьковом. Сообщалось, что мужчины участвовали в боевых действиях на стороне Украины.

Ранее стало известно, что на Украине погиб американский наемник Стивен Забельски. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на некролог в издании родного города американца.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Патрушев анонсировал скорый ответ на блокаду Калининграда
Путин рассказал о «череде испытаний» России
В работе популярных интернет-сервисов произошел глобальный сбой
Путин назвал сроки поставки первого «Сармата» на боевое дежурство
Евросоюз начал искать новую мишень для санкций против России
В ЛНР рассказали о возможном расстреле ВСУ своих же солдат на «Азоте»
Украинские резервисты сдались в плен под Северодонецком
Российские военные начали получать комплексы С-500
Путин оценил действия российских военных на Донбассе
Госдума легализовала параллельный импорт в Россию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.