Кремль дал разъяснения насчет пленных наемников из США

Песков заявил, что действие Женевской конвенции на пленных американцев не распространяется

Пленные американцы обвиняются в наемничестве, поэтому действие Женевской конвенции на них не распространяется. Такие разъяснения о гражданах США дал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова во вторник, 21 июня, приводит ТАСС.

Пресс-секретарь президента отметил также, что нельзя исключить, что в отношении них могут применить смертную казнь.

15 июня британское издание The Telegraph сообщило, двое бывших американских военнослужащих Александр Дрюке и Энди Хьюн были взяты в плен российскими военными под Харьковом. Сообщалось, что мужчины участвовали в боевых действиях на стороне Украины.

Ранее стало известно, что на Украине погиб американский наемник Стивен Забельски. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на некролог в издании родного города американца.