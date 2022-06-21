Фонтан с песком забил из-под земли на детской площадке и попал на видео

В подмосковном ЖК «Новое Пушкино» на детской площадке забил фонтан из воды с песком

Во дворе жилого комплекса (ЖК) «Новое Пушкино» в Подмосковье из-под земли забил фонтан из воды с песком. Происшествие попало на видео, которое опубликовали в Telegram-канале «Новости Москвы».

На роликах, которые сняли жители того же ЖК, видно, что трубу прорвало недалеко от детской площадки. Одна из свидетельниц аварии также пожаловалась на качество питьевой воды. «Вот это доброе утро! И вот оно качество нашей воды, такая она у нас питьевая, пригодная для питья», — прокомментировала инцидент автор видео.

Отмечается, что причины произошедшего пока не выяснены. По данным «Вести Московского региона», жильцов предупредили о возможном отключении воды. Сейчас на месте инцидента работают сотрудники Водоканала.

В начале июня фонтан теплой воды забил из-под асфальта в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Причиной коммунальной аварии, попавшей на видео, стал прорыв трубы, которая не выдержала гидравлических испытаний.