Власти Индии призвали госкомпании закупать сырую нефти из России

WSJ: правительство Индии призвало госкомпании закупать большие объемы сырой нефти из РФ

Американское издание The Wall Street Journal сообщило, что индийское правительство настоятельно рекомендует своим госкомпаниям закупать «большие объемы» сырой нефти из России со скидкой.

По данным газеты, компания Indian Oil Corporation обсуждает с «Роснефтью» контракты о поставках. Согласно информации источника, Индия также ведет переговоры о долгосрочном решении вопроса о страховании, обсуждается идея обеспечения страхования индийским правительством.

При этом, индийское правительственное лицо заверило, что власти страны не вмешиваются и не направляют компании в коммерческих сделках, в их интересах — «формулировать стратегии, а не говорить компаниям, что покупать, а что нет». Собеседник газеты напомнил, что российская сырая нефть не под санкциями, многие страны продолжают закупать ее.

Ранее сообщалось, что поставки нефти из России в Индию выросли в 31 раз. Как утверждают источники, Москва предложила Дели 30-процентную скидку. Россия, по их словам, принимает платежи в индийских рупиях и в дирхамах ОАЭ.

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