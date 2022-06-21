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Медведев заявил о массированной обработке Западом российских специалистов

Зампред СБ Медведев заявил о массированной обработке Западом российских специалистов

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Запад массированно обрабатывает российских специалистов с целью переманить их за границу. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев, сообщает во вторник, 21 июня, РИА Новости.

Он подчеркнул, что России сейчас крайне важно парировать сильнейшее давление в сфере критической информационной инфраструктуры.

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