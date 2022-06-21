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На Кубани нашли необычное подземелье с туннелями

Поисковики Новороссийского центра обнаружили подземелье с туннелями на Кубани

Фото: Новороссийский центр поисковых работ

Поисковики Новороссийского центра в июне обнаружили в Крымском районе Кубани необычное подземное сооружение. После того, как его расчистили вглубь на несколько метров, стало понятно, что россияне наткнулись на подземелье, пишет KP.RU.

Археологи обратились за помощью к спасателям, попросив их проверить подземелье на наличие опасных газов. После этого, по словам поисковиков, спасатели обеспечивали безопасность раскопок на протяжении 10 дней. «Дело в том, что первый туннель длиной восемь метров, переходящий в комнату был расчищен быстро, а идущие дальше туннели засыпало грунтом», — рассказали собеседники издания.

Отмечается, что в ходе раскопок археологи нашли десятки боеприпасов времен войны. Выяснилось, что объект использовался немецкими военнослужащими и входил в систему мощного оборонительного узла «высота 121.4», в боях за который погибли 16 тысяч советских военнослужащих.

Получив ответы на возникшие вопросы, археологи обратились к саперам, чтобы те уничтожили подземелье.

Ранее сообщалось, что в Дагестане в самой узкой части Сулакского каньона для туристов открыли новую локацию — пещеру «Нокъо».

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Варвара Кошечкина
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