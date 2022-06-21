Блогерша показала дешевый способ сделать ноги гладкими после бритья

Блогерша imanisonee показала способ сделать ноги гладкими после бритья с помощью скраба

Блогерша с никнеймом imanisymonee показала дешевый способ сделать ноги идеально гладкими после бритья. Соответствующие рекомендациями она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

На кадрах девушка сначала очищает ноги с помощью щетки и геля для душа. Затем она использует отшелушивающий крем для тела с измельченным орехом макадамия и рисовым молоком. Юзерша отмечает, что приобрела упомянутый скраб за два фунта стерлингов (137 рублей). Затем она ополаскивает остатки средства и приступает к привычному бритью станком.

Героиня материала подчеркнула, что в результате после процедуры ее кожа стала более нежной. В подписи к посту она заявила, что такой пилинг поможет предотвратить ощущение покалывания и сухости.

Ранее в июне модный редактор раскрыла правильную технику бритья волос на различных участках тела. Журналистка Бет Джиллет составила список рекомендаций, которые позволяют удалить нежелательную растительность с кожи на долгий срок без негативных последствий. В первую очередь она посоветовала применять для бритья коленей и лодыжек мужской станок, так как он более маневренный и острый в сравнении с женским инструментом.