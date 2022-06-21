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В МЧС заявили о сложностях в поисках пропавшего в Якутии Ан-2

В МЧС сообщили, что поиски пропавшего в Якутии Ан-2 осложняются плохой видимостью

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Поиски пропавшего в Якутии Ан-2 продолжаются, но их осложняет плохая видимость из-за густого тумана и низкой облачности. Об этом 21 июня сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

Работу начала межведомственная авиационная комиссия по установлению причин авиаинцидента.

О происшествии стало известно утром 21 июня. Воздушное судно пропало, на борту которого находились три человека, пропало с радаров. Ан-2 следовал по маршруту Ус Хатын — Вертикальный — Ус Хатын и в назначенное время не приземлился на площадке «Вертикальный».

Позднее был опубликован список находившихся на пропавшем в Якутии самолете: капитан судна Евгений Б., второй пилот Владимир М. и пассажир Павел К.

Как уточняли в МЧС, к поисковым работам привлечены самолет Ан-26 и вертолет Ми-8.

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Евгения Куликова
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