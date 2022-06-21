Опубликован список находившихся на пропавшем в Якутии Ан-2

Опубликован список находившихся на пропавшем в Якутии самолете Ан-2

Начало событий в новости В российском регионе пропал самолет Ан-2

Опубликован список находившихся на пропавшем в Якутии самолете Ан-2. Данные экипажа и пассажира самолета публикует Telegram-канал «112».

По данным издания, на борту Ан-2 находились три человека: капитан судна Евгений Б., второй пилот Владимир М. и пассажир Павел К.

Самолет перевозил тонну груза, принадлежащего ООО «Техсервис». Поиски Ан-2 продолжаются.

Ранее сообщалось, что местонахождение самолета неизвестно из-за неисправности аварийных маяков.

Ан-2 в назначенное время не приземлился на площадке «Вертикальный» в Якутии. Самолет следовал по маршруту Ус Хатын — Вертикальный — Ус Хатын.