Мигрирующие суслики сорвали посадку российского самолета

В Самаре самолет авиакомпании «Россия» ушел на второй круг из-за мигрирующих сусликов

Самолет авиакомпании «Россия» был вынужден уйти на второй круг при посадке в Самаре из-за мигрирующих сусликов. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы перевозчика.

Так, летевшее из Санкт-Петербурга воздушное судно ушло на второй круг по команде диспетчера. Посадка оказалась сорвана из-за животных, которые находились на взлетно-посадочной полосе. Лайнер приземлился в авиагавани «Курумоч» в штатном режиме.

Ранее, 21 июня, стойка шасси загорелась у самолета «Ираэро», следовавшего по маршруту Бодайбо — Иркутск. На борту воздушного судна Ан-24 находились 38 пассажиров, никто не пострадал.