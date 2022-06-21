ВСУ начали применять немецкие артиллерийские установки

Минобороны Украины: ВСУ начали применять немецкие 155-мм САУ PzH 2000

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять немецкие 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки (САУ) PzH 2000, сообщил министр обороны страны Алексей Резников в Twitter.

По словам министра, теперь украинские артиллеристы «устроят жару на поле боя». Также Резников поблагодарил главу немецкого оборонного ведомства Кристину Ламбрехт за поддержку Киева.

Ранее правительство Германии впервые опубликовало список вооружений, предоставленных Украине, а также план дальнейших поставок. Всего в перечне уже поставленных стране вооружений и материалов — 38 позиций, в запланированных — 25.