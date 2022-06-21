Росгвардейцы задержали 12 предполагаемых дезертиров ВСУ в ЛНР

Росгвардейцы задержали 12 предполагаемых дезертиров из различных частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) в перешедших под контроль союзников городах в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом во вторник, 21 июня, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, сотрудники полицейского спецназа Росгвардии во время проведения мероприятий по охране общественного порядка обнаружили людей в гражданской форме без документов и доставили их в комендатуру.

Помимо этого, в ЛНР спецназовцы нашли брошенную палатку одного из подразделений ВСУ, гранаты Ф-1, выстрел ВОГ-25, мины МОН-50 и автомат Калашникова. В другом населенном пункте республики росгвардейцы достали из схрона противника крупнокалиберный пулемет Владимирова, два гранатомета РПГ-26, а также другие боеприпасы. Кроме того, был изъят телефон украинского военного.

17 июня сообщалось, что Росгвардия отразила нападение разведгруппы ВСУ в Харьковской области.