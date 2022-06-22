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Захарова прокомментировала «высокомерную ноту» Британии по осужденным наемникам

Захарова заявила о рассмотрении «высокомерной ноты» Лондона по осужденным наемникам в МИД

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

МИД России сейчас изучает ноту британского правительства в адрес Москвы, направленную в связи с приговором к смертной казни британских наемников, вынесенным в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

«Этот документ сейчас рассматривается в Москве... Сама заинтригована заявлениями нашего посла [в Лондоне] господина [Андрея] Келина», — отметила она, пообещав уточнить, как на него отреагируют российские дипломаты.

Речь о документе, направленном в российское посольство в британской столице. По мнению посла России Келина, нота составлена в «исключительно высокомерных выражениях».

9 июня Верховный суд ДНР признал 48-летнего британца Шона Пиннера, его 28-летнего соотечественника Эйдена Аслина, а также 21-летнего марокканца Саадуна Брагима виновными в наемничестве, попытке насильственного захвата власти и в совершении преступления группой лиц. Им грозит смертная казнь.

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