Россиянам назвали стоимость отдыха «все включено» на черноморском побережье

АТОР: неделя в пансионате Анапы «все включено» обойдется от 21,2 тысячи рублей на человека

Недельный отдых по системе «все включено» на черноморских курортах обойдется от 21,2 тысячи рублей на человека без учета перелета. Доступные варианты назвали специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Самыми бюджетными оказались предложения Анапы — средняя стоимость недели отдыха в пансионатах курорта составляет 21,2-39,7 тысячи рублей на человека. Недорого выйдет и размещение в двухзвездочном отеле — 41,4 тысячи рублей на двоих на шесть ночей. Гостиницы категории «три звезды» и выше обойдутся от 53 до 83 тысяч рублей.

Отдохнуть по системе all inclusive в Геленджике можно за 12,8 тысячи рублей с человека — в такую цену обойдутся сутки в четырехзвездочном отеле, который расположен всего в 500 метрах от побережья Черного моря. Стоимость проживания в санаториях начинается от 6,2 тысячи рублей за ночь, в двухзвездочных гостиницах — от 3,1 тысячи рублей.

В Сочи за пятидневный отдых придется заплатить от 70 тысяч рублей на двоих. Недельное размещение на первой береговой линии в четырехзвездочных гостиницах с перелетом и трансфером выйдет от 131,5 тысячи рублей.

Кроме того, можно найти варианты «все включено» в Туапсе — от 54,1 тысячи рублей на двоих, в Лоо — от 70,7 тысячи рублей. Четырехзвездочный отель в Лазаревском предлагает отдохнуть по системе «ультра все включено» за 102 тысячи рублей.

Ранее в июне сообщалось, что загрузка многих отелей в Сочи, работающих по системе «все включено», достигает 100 процентов практически на весь летний сезон. По мнению экспертов, ситуация не является критичной, так как большинство туристов традиционно отдают предпочтение гостиницам среднего сегмента.