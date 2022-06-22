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Названа самая красивая женщина в мире

Американскую актрису Эмбер Херд признали самой красивой женщиной в мире

Фото: Neilson Barnard / Getty Images

Центр косметической и пластической хирургии лица в Лондоне назвал самую красивую женщину в мире. Об этом сообщает UNILAD.

Доктор Джулиан Де Сильва использовал правило золотого сечения, чтобы найти человека с идеальным лицом. По результатам исследования самой красивой женщиной признали американскую актрису Эмбер Херд. У нее идеальные пропорции, включая глаза, нос, губы, подбородок и общую форму лица.

Де Сильва также отметил, что у телезвезды Ким Кардашьян оказались идеальные брови, у актрисы Скарлетт Йоханссон — идеальные глаза, а у модели Эмили Ратаковски — идеальные губы.

В октябре 2019 года Де Сильва назвал внешность американской супермодели палестинского происхождения Беллы Хадид наиболее близкой к идеалу. Ее пропорции лица оказались на 94,35 процента близки к совершенству. На втором месте оказалась певица Бейонсе, которая получила 92,44 процента, а третьей стала Эмбер Херд — 91,85 процента.

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Марина Погосян
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