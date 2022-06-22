Российская авиация уничтожила украинский «Бук-М1» в ДНР

Минобороны России заявило об уничтожении авиацией украинского ЗРК «Бук-М1» в ДНР

Российская авиация уничтожила украинский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Бук-М1» в районе населенного пункта Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в среду, 22 июня, журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он добавил, что в результате ударов российской армейской и оперативно-тактической авиации за сутки также были уничтожены пять складов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с боеприпасами. Они располагались возле населенных пунктов Сидорово и Верхняя Каменка в ДНР, а также в районе Мирополья в Сумской области.

Кроме того, в результате атаки по 151 району сосредоточения противника была уничтожена украинская военная техника и бойцы ВСУ, подчеркнул Конашенков.

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