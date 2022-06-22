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Сторонникам ИГ дали до 19 лет за подготовку нападения на отдел МВД в Дагестане

Суд приговорил к 17 и 19 годам двух жителей Дагестана за попытку взорвать отдел МВД

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд вынес приговор двоим жителям Дагестана, готовившим вооруженное нападение на отдел полиции в Дербенте и убийство правоохранителей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Их признали виновными по ряду статей Уголовного кодекса (УК) РФ, среди которых организация террористического сообщества и участие в нем, незаконный оборот оружия, публичные призывы к экстремизму, обучение террористической деятельности. Гаджиисмаила Батманова приговорили к 19 годам, его сообщника Омар-Асхаба Юнусова — к 17 годам лишения свободы.

В ходе расследования было установлено, что с 2020 по 2021 год мужчины объединились для совершения теракта против правоохранительных органов. В январе 2021 года Батманов снял на телефон фасад отдела МВД в Дербенте, чтобы с соучастниками спланировать вооруженное нападение. Затем он прошел специальное обучение по обращению с оружием и взрывными устройствами.

Вместе с Юнусовым Батманов стал сторонником запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Они готовились установить взрывные устройства на территории дербентского отдела полиции и напасть на силовиков, однако мужчин задержали.

Также Батманов публиковал в соцсетях призывы к экстремистской деятельности.

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Екатерина Власова
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