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Друг Пьера Нарцисса рассказал о его отношении к разговорам о здоровье

Друг Пьера Нарцисса Багдасар сказал, что певец не говорил о проблемах со здоровьем

Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости

Пьер Нарцисс не особо делился своими проблемами со здоровьем, поэтому сообщения о его смерти стали шоком, рассказал друг артиста, музыкант Игорь Багдасар. Об отношении Нарцисса к разговорам о здоровье он высказался в беседе с «Лентой.ру».

22 июня стало известно, что на 46 году жизни умер певец Пьер Нарцисс. Исполнитель песен скончался после операции на почках, сообщила «Комсомольская правда», ссылаясь на дочь артиста.

Пьер особо не посвящал в то, что происходило с его здоровьем. Я был не в курсе его проблем

Игорь Багдасардруг Пьера Нарцисса

«Я давно знаю Пьера. Для меня он всегда был позитивным человеком, в котором совмещались положительные эмоции и принципиальность. Никогда никого не подводил. Он был настоящим другом. Дружба — это проявление заботы, а он всегда заботился, узнавал — как дела, как жизнь. Мы мечтали, как дети, иметь дома рядом друг с другом. В последнее время мало общались, меньше было мероприятий», — сказал Багдасар.

Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза родился в Камеруне в 1977 году. Свой творческий путь он начал в 1990-е годы, создав свою первую группу, которая выступала в клубах. В 2003 году певец принял участие в российском шоу «Фабрика звезд», где выпустил ставшую хитом песню «Шоколадный заяц». Первый и единственный альбом Нарцисса «Шоколадный заяц» вышел в 2004 году.

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Алена Шевченко
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