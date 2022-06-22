Умер заслуженный артист РСФСР Владислав Долгоруков

В возрасте 75 лет ушел из жизни заслуженный артист РСФСР Владислав Долгоруков

В возрасте 75 лет ушел из жизни заслуженный артист РСФСР, доцент кафедры мастерства актера ГИТИСа Владислав Долгоруков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИТИСа.

Причина смерти артиста не уточняется.

«Владислава Александровича отличали природная интеллигентность, обаяние и невероятная преданность педагогике. Он был приверженцем традиций русской театральной школы <...> Уход Владислава Александровича Долгорукова — невосполнимая утрата для каждого, кто его знал», — говорится в сообщении на официальном сайте учебного заведения.

Долгоруков родился в 1947-м году в Москве. В 1970 году окончил ГИТИС и был сразу же принят в актерскую труппу Московского театра юного зрителя. Долгоруков играл ключевые роли в постановках «Собачье сердце» (1987), «Публике смотреть воспрещается» (1997), «Кто царевну поцелует» (1997), «Буратино в стране дураков» (1999). Артист также известен по фильмам «Врачебная тайна», «Поэма о крыльях», «Рожденная революцией», «Марк Твен против...».

В вузе отметили, что Долгоруков особенно полюбился публике за роль Алексея Кондратьева в многосерийном фильме «Рожденные революцией».

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