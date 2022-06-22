В центре Москвы столкнулись пять автомобилей

В центре Москвы на Земляном валу столкнулись пять автомобилей

В центре Москвы на улице Земляной вал столкнулись пять автомобилей. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, серьезные повреждения из-за столкновения получил автомобиль такси. Информация о пострадавших пока уточняется.

Столичный дептранс в Telegram-канале сообщает, что в ДТП попали четыре автомобиля. Из-за аварии полностью перекрыли движение по дублеру улицы Земляной вал. В ведомстве уточнили, что столкновение произошло перед пересечением с Николоямской улицей. В настоящий момент проехать улицу можно по одной полосе из двух.

7 июня на Новом Арбате также столкнулись четыре автомобиля. Предварительно, причиной массовой аварии стало нарушение одним из водителей правил маневрирования.