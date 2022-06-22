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Врач чуть не отрезал новорожденному ухо из-за отключения света

Daily Mail: врачи провели кесарево сечение при свете телефонов и повредили ухо ребенку

Фото: Carlos Jasso / Reuters

Акушер в мексиканском городе Мехикали, штат Нижняя Калифорния, повредил и чуть не отрезал новорожденному ребенку ухо во время кесарева сечения из-за отключения света в больнице. Об этом сообщает Daily Mail.

19-летняя Карла Уризанди родила Хуана Адриэля Солиса в понедельник, 6 июня. Женщину привезли в больницу в 11 утра, перевели в родильную палату в 12:30, а в 12:48 произошло отключение света. При этом аварийный генератор по каким-то причинам не включился, и клиника погрузилась в темноту на 26 минут.

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Женщине уже был сделан обезболивающий укол, так что врачи решили провести запланированное кесарево сечение. «Они начали кесарево, подсветив мой живот тремя мобильными телефонами. Я пыталась отказаться и сказала, что не хочу умирать. Я правда очень напугалась», — рассказала Уризанди.

Когда медики попытались удалить гемангиому — родимое пятно, из-за которого у ребенка припухла голова, — они порезали ему левое ухо. «Спустя несколько минут я услышала, как плачет мой ребенок. Я подумала, что они положат его рядом со мной, но нет. Я спросила их, где ребенок», — рассказала молодая мать.

На записи, сделанной одним из врачей, видно, как врач держит кричащего ребенка и кладет его на одеяло. Уризанди не знала о полученной ребенком травме до тех пор, пока ее муж Хуан Солис не пришел к ней и не сообщил неприятную новость. «Я ждала, пока ко мне подойдет врач и все объяснит, но этого не произошло», — заявила женщина.

Роженица и ее муж подали жалобу в прокуратуру и обвинили больницу и ее сотрудников в злоупотреблении служебными полномочиями. В настоящее время семья находится дома с ребенком, который восстанавливается после произошедшего.

Ранее сообщалось, что две сестры из индийской деревни в штате Мадхья-Прадеш случайно вышли замуж за женихов друг друга из-за отключения света во время совместной свадьбы. Священник продолжил церемонию и в темноте случайно перепутал пары.

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Алиса Дмитриева
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