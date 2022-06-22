Более 900 человек погибли при землетрясении в Афганистане

Более 900 человек погибли и около 600 пострадали при землетрясении в Афганистане

По меньшей мере 920 человек погибли, около 600 пострадали в результате землетрясения в восточной части Афганистана. Об этом сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на замминистра по борьбе со стихийными бедствиями Шарафуддина Муслима.

Чиновник рассказал, что ранены 610 человек.

Ранее сообщалось, что землетрясение в восточной части Афганистана в провинциях Хост и Пактика унесло жизни 255 человек, как минимум 150 ранены. Евро-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что подземные толчки от землетрясения в Афганистане ощущались также в Пакистане и в Индии, на расстоянии более 500 километров.

Ранее стало известно, что в турецком городе Анталья произошло землетрясение магнитудой 4,1. Очаг располагался на глубине 14,2 километра.