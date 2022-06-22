Путин присвоил генеральские звания двум росгвардейцам
Президент Путин присвоил звания генералов двум военнослужащим Росгвардии
Президент России Владимир Путин присвоил генеральские звания двум военнослужащим Росгвардии. Соответствующий указ опубликован официальном портале правовой информации.
«Присвоить воинские звания: генерал-лейтенанта Котову Юрию Федоровичу, генерал-майора Решетникову Александру Владимировичу», — говорится в документе.
Указ подписан главой государства 22 июня.
Ранее Владимир Путин подписал указ о награждении 239-ого гвардейского танкового полка орденом Жукова. В документе уточняется, что гвардейский танковый казачий полк был награжден за «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество», которые проявили военнослужащие во время боевых действий по защите государственных интересов.