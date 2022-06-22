Одежда в стиле хипстеров вновь вернулась в моду

The Symbol: блестящие леггинсы и балетки с круглым мысом вновь вернулись в моду

Стиль субкультуры хипстеров, особенно популярный в период с 2005 по 2010 годы, вновь вернулся в моду. Соответствующий материал появился на сайте издания The Symbol.

По словам редакторов, в 2022 году одежда в упомянутом стиле получила название Indie Sleaze (хипстерский стиль). Данному тренду присущи блестящие легинсы и джинсы-скинни темных тонов, ботильоны на скрытой платформе, балетки с круглым мысом, солнцезащитные очки с оправами ярких цветов, растянутые майки, свитшоты с изображением планет и созвездий, шляпы с большими полями и узкие шарфы из тонкой ткани. Помимо одежды тренду также сопутствуют растрепанные прически и размытый макияж.

Вдобавок авторы материала отметили, что с появлением модного явления начали набирать популярность музыкальные фестивали, такие как Coachella и Glastonbury. На них можно было заметить знаменитостей, которые одевались в хипстерском стиле. Например, в 2005 году британская супермодель Кейт Мосс посетила фестиваль Glastonbury в облегающей жилетке, мини-шортах и высоких сапогах.

Раннее в июне появилась информация о том, что одежда в стиле эмо вновь вернулась в моду на фоне мировых потрясений. О возрождении интереса к данному течению сообщила Агустина Панцони — менеджер онлайн-платформы Depop, пользователи которой могут покупать и продавать одежду, обувь и аксессуары. Эксперт заявила, что в 2022 году значительно вырос спрос на товары с пометкой «эмо», изделия в клетку и ботинки бренда Dr. Martens. Также, по ее словам, покупатели чаще стали искать одежду из кожи в подобном стиле.