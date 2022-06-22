Тиктокерша показала способ хранить хлеб две-три недели

The Sun: тиктокерша посоветовала хранить хлеб с сельдереем для его долгой свежести

Тиктокерша Катя Макл, специализирующаяся на видеороликах по домоводству, в новом посте рассказала, как не дает хлебу портиться до двух-трех недель. На ее новое видео обратило внимание издание The Sun.

По словам Макл, хлеб нужно хранить вместе с сельдереем. «Так хлеб не высыхает, плесень на нем не появляется до двух-трех недель», — рассказывает о своем способе блогерша.

В том же видео, которое набрало 100 тысяч просмотров, тиктокерша рассказала, что заворачивает в фольгу хвостики бананов — так, по ее словам, фрукт медленнее темнеет.

Наконец, Макл поделилась способом дольше сохранять свежими морковь и зелень — она ставит их в стаканы с водой.

Ранее тиктокерша Меган Марчант из Англии пожаловалась, что испытала популярный в соцсетях и за их пределами лайфхак с тальком, который должен предотвращать натирание внутренней поверхности бедер, но он не сработал. По словам блогерши, в сильную жару она пыталась присыпать потеющие бедра тальком, однако нужного эффекта не получилось — она все равно натерла бедра, поскольку тальк превратился в липкую массу.