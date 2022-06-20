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Тиктокерша испытала на жаре лайфхак с тальком и все равно натерла бедра

The Sun: блогерша Меган Марчант неудачно попыталась присыпать потеющие бедра тальком

Кадр: @megan_marchant / TikTok

Тиктокерша Меган Марчант из Англии пожаловалась, что испытала популярный в соцсетях и за их пределами лайфхак с тальком, который должен предотвращать натирание внутренней поверхности бедер, но он не сработал. На ставшее вирусным видео обратило внимание издание The Sun.

По словам блогерши, в сильную жару она пыталась присыпать потеющие бедра тальком, однако нужного эффекта не получилось — она все равно натерла бедра, поскольку тальк превратился в липкую массу. «Я замесила тесто между бедрами, и, кажется, скоро мои интимные органы испекут пирог», — пошутила она.

В комментариях Меган советуют мазать внутреннюю поверхность бедер роликовым дезодорантом или использовать жидкий тальк, который не скатывается.

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Александра Лисица
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