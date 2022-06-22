Ким Кардашьян оправдалась за порчу платья Мэрилин Монро

Телезвезда Ким Кардашьян оправдалась за повреждение платья Мэрилин Монро на балу Met Gala

Телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян оправдалась за порчу платья актрисы Мэрилин Монро, которое надела ради образа на ежегодном балу Института костюма Met Gala. Соответствующий комментарий публикует издание E News.

Речь идет о полупрозрачном наряде, в котором Монро выступала перед президентом Джоном Кеннеди в 1962 году. Ранее сообщалось, что в Twitter издания Pop Crave появились фото указанного предмета гардероба, предположительно, до и после того, как его надела Кардашьян. На кадре можно было заметить поврежденную ткань изделия с небольшими дырами вдоль молнии. Кроме того, на одежде отсутствовало несколько украшавших ее кристаллов.

Спустя несколько дней после публикации снимков знаменитость опровергла факт повреждения платья в интервью для американского шоу Today's Hoda Kotb. «Нет. Были помощники, которые помогали мне его надеть», — ответила она на вопрос ведущей об инциденте. Вдобавок Кардашьян пояснила, что носила вещь всего несколько минут, прежде чем переодеться в ее копию.

Телезвезда также заявила, что тесно сотрудничала с музеем Рипли, предоставившим ей изделие, чтобы предотвратить его порчу. Известно, что организация, купившая платье за ​​4,8 миллиона долларов в 2016 году, встала на защиту Кардашьян. В заявлении от 16 июня сказано, что инфлюенсер «никоим образом не повредила платье за тот короткий промежуток времени, в который она его носила на Met Gala».

В мае, в преддверии бала Met Gala, в соцсетях появилось видео, на кадрах которого Ким Кардашьян облачается в платье Мэрилин Монро. Модель нашла способ втиснуться в узкий наряд с помощью шнурка. В ролике видно, что ей помогала команда из нескольких человек. Во время подготовки к мероприятию телезвезду поддерживал ее бойфренд, комик Пит Дэвидсон.