В Татарстане появится новый курорт

В Татарстане планируют построить курорт «Лаишево» стоимостью 25 миллиардов рублей

В Татарстане в 2023 году приступят к строительству нового курорта «Лаишево». На реализацию проекта будет выделено 25 миллиардов рублей, из них 15 миллиардов — средства инвесторов и корпораций, а еще 10 — средства, которые надеются получить из госбюджета, пишет ТАСС.

Первый заместитель гендиректора корпорации «Туризм.РФ» Денис Секачев уточнил, что на территории нового курорта планируется разместить гостиницы, глэмпинги, гостевые дома и дома на воде, а также центр активных видов спорта. По его словам, мастер-план развития экокурорта примут во II квартале следующего года.

Предполагается, что появление курорта увеличит турпоток в республику на 600 тысяч человек в год, подняв показатель до 900 тысяч к 2030 году. Площадь курорта составит 311,4 га.

Ранее сообщалось, что россиянка побывала на курорте в казахском городе Актау и описала его фразой «не хуже Турции».