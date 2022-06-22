Терапевт указала на прячущиеся за ленью болезни

Врачи Татьяна Романенко: лень может говорить о депрессии и болезнях щитовидной железы

Врач-терапевт, главный врач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко указала на болезни, прячущиеся за ленью. Ее слова приводит издание URA.RU.

Романенко предупредила, что нежелание что-либо делать может говорить о гипотиреозе — сниженной функции щитовидной железы. «При данном заболевании у человека развивается апатия, лень и общая слабость. Также причиной лени могут стать хронические болезни», — предупредила она.

В свою очередь, клинический психолог, член Российского психологического общества Маргарита Дворкина добавила, что лень, отсутствие настроения, нежелание вставать утром могут быть связаны с депрессией. «Ведь лени как таковой не существует, есть недостаток внешней либо внутренней мотивации. Или вроде и рад бы что-то сделать, но присутствие депрессивного эпизода не дает мобилизоваться, нет внутренних сил», — предостерегла она.

Психолог также предостерегла от стереотипов о лени. «Мы до сих пор сталкиваемся со стигматизацией, когда говорят: "Да что ты выдумываешь, нет у тебя никакой депрессии, ты просто ленивый"», — резюмировала Дворкина.

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