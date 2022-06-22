Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Терапевт указала на прячущиеся за ленью болезни

Врачи Татьяна Романенко: лень может говорить о депрессии и болезнях щитовидной железы

Фото: Shutterstock

Врач-терапевт, главный врач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко указала на болезни, прячущиеся за ленью. Ее слова приводит издание URA.RU.

Романенко предупредила, что нежелание что-либо делать может говорить о гипотиреозе — сниженной функции щитовидной железы. «При данном заболевании у человека развивается апатия, лень и общая слабость. Также причиной лени могут стать хронические болезни», — предупредила она.

В свою очередь, клинический психолог, член Российского психологического общества Маргарита Дворкина добавила, что лень, отсутствие настроения, нежелание вставать утром могут быть связаны с депрессией. «Ведь лени как таковой не существует, есть недостаток внешней либо внутренней мотивации. Или вроде и рад бы что-то сделать, но присутствие депрессивного эпизода не дает мобилизоваться, нет внутренних сил», — предостерегла она.

Материалы по теме:
Россияне все чаще жалуются на усталость. Как вернуть энергию? Отвечают врачи и психологи
Россияне все чаще жалуются на усталость.Как вернуть энергию? Отвечают врачи и психологи
21 мая 2022
Россияне стали чаще тревожиться. Почему это произошло и как избавиться от переживаний?
Россияне стали чаще тревожиться.Почему это произошло и как избавиться от переживаний?
23 мая 2022

Психолог также предостерегла от стереотипов о лени. «Мы до сих пор сталкиваемся со стигматизацией, когда говорят: "Да что ты выдумываешь, нет у тебя никакой депрессии, ты просто ленивый"», — резюмировала Дворкина.

Ранее врач-иммунолог Людмила Алексеева объяснила россиянам, как по косвенным признакам понять, что иммунитет ослаблен. По ее словам, выпадение волос может сигнализировать о сбоях в организме.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Российский нефтяной завод у границы с Украиной атаковали дроны
Появились подробности о взрыве снаряда в российской военной части
В Госдуме спрогнозировали изменение цен на технику при «сером» импорте
Исполнительница хита 80-х раскрыла размер своей пенсии
В Минспорта пообещали добиваться возвращения россиян на международные турниры
IKEA проведет закрытую распродажу
Китай запретил России использовать иностранные самолеты для перевозки грузов
Стало известно состояние пострадавшего при взрыве в российской воинской части
Названа самая красивая женщина в мире
Стало известно о планах предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в ЕС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.