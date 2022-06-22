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Фото Мэрилин Монро в новом платье Balenciaga возмутило пользователей сети

Актриса Мэрилин Монро появилась на обложке CR Fashion Book в платье бренда Balenciaga

Фото: An Le / CR Fashionbook

Американская актриса и певица Мэрилин Монро появилась на обложке китайской версии глянцевого журнала CR Fashion Book в новом платье Balenciaga. Об этом написал Hypebae.

Известно, что архивные фото знаменитости были предоставлены изданию компанией Authentic Brands Group, которое владеет правами на ее имя и изображения. Сообщается, что диджитал-площадка Web3 Amethyst предварительно оцифровала упомянутые кадры.

Отмечается, что актриса предстала на страницах издания в восьми образах из новых коллекций известных брендов, в числе которых Balenciaga, David Koma, Thom Browne, Balmain, Miu Miu, Fendi, а также цифровых модных домов Tribute Brand и Auroboros. Упомянутые снимки также появились в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) журнала и возмутили пользователей сети.

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Французская журналистка Карин Ройтфельд, основавшая CR Fashion Book China, подчеркнула, что любой стилист или редактор мечтал бы поработать с Мэрилин Монро. «Каждый день индустрия моды и кино продолжает вдохновляться ее образом и вкладом в культуру. Мы безмерно благодарны за предоставленную возможность стилизовать ее, пусть и в диджитал-формате», — добавила она.

Подписчики принялись высказывать свое мнение в комментариях под постами в соцсетях издания. «Оставьте ее в покое уже», «Она выглядит уставшей от того, что все используют ее имя даже после смерти», «Пусть эта женщина покоится с миром», «Не думаю, что она бы это надела», — писали юзеры.

Ранее в июне бизнесвумен Ким Кардашьян выбрала оригинальный наряд Мэрилин Монро для своего появления на Met Gala. Известно, что культовое «голое» платье было на актрисе на выступлении перед президентом Джоном Кеннеди в 1962 году. Данный поступок вызвал неоднозначный отклик в прессе и в кругах музейного сообщества: предполагается, что звезда реалити-шоу испортила платье.

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Полина Гераскина
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