Названа причина беспрецедентных наводнений в Южной Азии

Associated Press: причиной наводнений в Индии и Бангладеше стало изменение климата

Причиной наводнений в Бангладеше и Индии назвали изменение климата, сообщает Associated Press.

Сильные дожди, вызвавшие наводнение в южно-азиатских странах, начались в середине июня. Жертвами стихийного бедствия стали десятки людей — 38 в Бангладеше и 78 в Ассаме. Еще 17 человек в Индии погибли в результате оползней. Сотням тысяч граждан пришлось покинуть свои дома и переселиться во временные эвакуационные центры. Ожидается, что до конца недели в затопленных регионах Южной Азии выпадут новые осадки, при этом уровень воды в них все еще будет опасно высоким.

Как правило, наводнения в северо-западной части Бангладеша были редкостью, а в индийском штате Ассам они обычно случались в конце года во время сезона дождей. Обрушившиеся с начала марта частые ливни не характерны для этого периода времени в регионах — случившиеся наводнения ученые назвали беспрецедентными. «Это то, о чем мы никогда не слышали и никогда не видели», — заявил заведующий исследованиями Индийского института государственной политики Бхарти, изучающий вопросы глобального потепления.

Ученым может потребоваться много времени для определения роли изменения климата в случившихся наводнениях. Однако специалисты заметили, что за последние десятилетия характер муссонов изменился. В результате большая часть дождей, которые должны выпадать в течение года, выпадают в течение нескольких недель. Так, в индийском штате Мегхалая на северо-востоке страны за первые три недели июня выпало почти в три раза больше среднего количества осадков, характерных для этого месяца. Ученые предполагают, что с годами экстремальных погодных явлений в мире станет больше.

Специалисты отметили, что сильнее всего изменению климата сильнее всего подвержены бедные страны — такие, как Бангладеш, где около 3,5 миллиона граждан ежегодно страдают от его последствий. Эксперт по изменению климата в ООН Мохаммад Арфануззаман заявил, что катастрофические наводнения, подобные тем, которые произошли в Индии и Бангладеше, могут иметь самые разные последствия — от потери урожая фермерами и обеднения населения до проблем с со здоровьем и образованием у детей, которые не смогут ходить в школу из-за затопления школ и болезней.

Ранее в июне ученый из США Роберт Мэннинг предрек миру более сильные стихийные бедствия в будущем. С подобным заявлением он выступил после наводнения, которое произошло в Йеллоустоунском национальном парке в США.