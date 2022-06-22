Названа модная замена джинсам на лето

Стилистка Демельт назвала штаны из льна, шамбри и хлопка модной заменой джинсам на лето

Модный редактор немецкой версии журнала Glamour Лаура Демельт назвала модную замену джинсам на лето. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По словам стилистки, отличной альтернативой брюкам из денима могут стать штаны из лиоцелла, твила, хлопка, шамбри (очень тонкая джинсовая ткань) и льна. «У них есть одна общая черта: они выглядят как джинсы, но не заставят вас потеть даже в сильную жару», — поясняет эксперт.

Кроме того, актуальными фасонами являются джоггеры, кюлоты, чиносы и модели с широкими штанинами из перечисленных материалов, заявляет Демельт. Отмечается, что такие вещи можно найти в коллекциях брендов Comma, Hessnatur, H&M, Marc O'Polo и Pinko. Сочетать их рекомендуется с сандалиями или кроссовками.

Ранее в июне модный редактор британской версии журнала Vogue Джой Монтгомери назвала необходимую для жаркой погоды вещь в гардеробе. По словам стилистки, для прогулок в городе в летний сезон стоит приобрести льняную рубашку. Такая вещь будет выглядеть стильно, поможет предотвратить солнечные ожоги и чувствовать себя комфортно в течение дня, отмечает эксперт. Выбирать рекомендуется свободные фасоны базовых белого, бежевого или синего цветов. При этом яркие варианты мандариновых, фуксии и зеленых оттенков также будут в тренде.