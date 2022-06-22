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В Одесской области запретят преподавать русский язык и литературу

В Одесской области запретят преподавать русский язык и литературу с августа

Фото: РИА Новости

Русский язык и литературу больше не будут преподавать в Одесской области, сообщает РИА Новости.

По информации агентства, с августа в Одесской области больше не будут преподавать русский язык и литературу. «Соответствующие учебники уже изъяли, а из образовательной программы убрали всех российских писателей. Их заменят авторами других государств», — говорится в сообщении.

Также указывается, что русский язык в школах области нельзя будет изучать факультативно, его полностью запретят. Решение по преподаванию языка непосредственно в Одессе должен принять мэр города Геннадий Труханов в августе.

Ранее сообщалось, что с 16 июля все сайты и компьютерные программы на Украине должны полностью перевести на государственный язык. Вторая и седьмая части закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» распространятся на интернет и интерфейсы программ.

В соответствии с тем же законом на Украине запретили печатные СМИ только на русском языке.

Синдром отмены: Россия


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Марина Совина
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