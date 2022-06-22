В ООН выступили против ударов по гражданской инфраструктуре после атак Киева

Замгенсека ООН Хак выступил против ударов по гражданской инфраструктуре после атак Киева

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак выступил против ударов по гражданской инфраструктуре после атак Киева. Его слова приводит РИА Новости.

«У меня нет конкретного комментария по этому случаю. Но очевидно, в рамках общего правила мы выступаем против любых нападений с любой стороны в отношении гражданских лиц и инфраструктуры», — сказал он.

22 июня губернатор Ростовской области сообщил, что Новошахтинский НАЗ, расположенный на границе с Украиной, загорелся после того, как его атаковали беспилотники. На территории завода нашли обломки аппаратов. По одной из версий, дроны, которые атаковали Новошахтинский завод нефтепродуктов, могли быть произведены на Украине.