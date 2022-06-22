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Россиянам посоветовали носить «семейные» трусы для высокого качества спермы

Терапевт Давид Бергман предупредил мужчин о перегреве яичек из-за тесных трусов

Фото: Shutterstock

Терапевт Давид Бергман посоветовал россиянам носить «семейные» трусы, чтобы качество их спермы было высоким. О том, что еще влияет на жизнеспособность сперматозоидов, эксперт рассказал в своем Telegram-канале.

Со ссылкой на исследования американских ученых, терапевт отметил, что покрой мужских трусов влияет на качество спермы.

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Врач предупредил мужчин, что, чем теснее нижнее белье, тем ниже концентрация и подвижность сперматозоидов. Исследователи объяснили эффект перегревом яичек.

«В связи с этим ученые посоветовали мужчинам носить более свободные боксеры и "семейники". Опыты показали, что предпочитающие плавки или другие трусы обтягивающего покроя в среднем имели в эякуляте на 25 процентов более низкую концентрацию сперматозоидов, которые к тому же были на 33 процента менее подвижными», — конкретизировал Давид Бергман.

Американские ученые пояснили, что яички свободно удерживаются мошонкой, чтобы держать сперматозоиды подальше от источника тепла — тела мужчины. Средняя температура мошонки на два-три градуса Цельсия ниже, чем температура тела, если человек не болеет.

«Идеальная температура для выработки здоровых сперматозоидов равна 34 градусам Цельсия», — говорится в исследовании.

Ученые успокоили мужчин, что обтягивающие трусы не настолько вредны, чтобы вызвать бесплодие. Однако тем, кто пытается зачать ребенка, они посоветовали прислушаться к рекомендациям.

Ранее диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, из каких продуктов должен состоять полезный для здоровья мужчины завтрак. Одним из доступных и полезных вариантов, который выделяет диетолог, — это сочетание из яиц, хлеба и овощей.

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Вера Владзиевская
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