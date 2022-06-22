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Блогер потратил на новую внешность сотни тысяч рублей и расстроил подписчиков

Австралийский блогер потратил сотни тысяч рублей на новую внешность и показал результат

Кадр: @plasticbotchedboy

Житель Австралии показал внешность до и после косметологических процедур и расстроил пользователей сети. Новая публикация и комментарии появились в его TikTok-аккаунте.

В своих видео блогер с ником plasticbotchedboy рассказывает, как отправился в Турцию, чтобы удалить веснушки, сделать пересадку волос и установить виниры. По его словам, на упомянутые процедуры он потратил 13 тысяч фунтов стерлингов (870 тысяч рублей).

Юзер также поделился кадрами процесса, сначала демонстрируя свои естественные зубы, а затем — окончательный результат всех модификаций. На кадрах видно, что форма носа, губ и скул австралийца кардинально изменилась.

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26 марта 2018

В комментариях подписчики предположили, что мужчина наполнил лицо филлерами. Многие из них были шокированы стоимостью его преображения. «Иногда нужно думать о долгосрочных последствиях», «Хотел бы я, чтобы у тебя была машина времени», «Почему люди платят такие деньги за то, что заставляет их выглядеть хуже», — высказались они.

В феврале житель Англии потратил миллионы рублей на пластику лица и остался недовольным результатом преображения. 28-летний Дэйл Сэинт Каллен рассказал, что из-за фотографий блогеров в социальных сетях он начал испытывать неуверенность в своей внешности. Мужчина объяснил, что люди на снимках выглядели идеально, и на их фоне он чувствовал себя неполноценным.

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Дарья Шляпужникова
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