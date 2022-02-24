Мужчина отдал миллионы за пластику в погоне за идеальным лицом и пожалел об этом

Житель Англии потратил миллионы рублей на пластику лица и остался недовольным результатом преображения. Соответствующая история появилась в Chronicle Live.

28-летний Дэйл Сэинт Каллен рассказал, что из-за фотографий блогеров в социальных сетях он начал испытывать неуверенность в своей внешности. Мужчина объяснил, что люди на снимках выглядели идеально, и на их фоне он чувствовал себя неполноценным.

Так, в погоне за внешностью своей мечты Каллен прибег к пластической хирургии. В общей сложности он отдал 25 тысяч фунтов стерлингов (2,8 миллиона рублей) на процедуры, включая ринопластику, исправление формы подбородка и скул, а также на зубные коронки. Герой материала отметил, что впоследствии пожалел о содеянном.

«Я летал в Польшу и Турцию и показывал хирургам отфотошопленные лица блогеров в Instagram, и говорил, что хочу выглядеть так же. Мне потребовалось много времени, чтобы понять, что никто не выглядит подобным образом в реальной жизни. Я понял, что никогда по-настоящему не достигну результата, к которому стремлюсь. В первую очередь нужно полюбить себя изнутри», — признался Каллен.

Мужчина заверил, что на данный момент работает с психотерапевтом, чтобы избавиться от зависимости от соцсетей. Он подчеркнул, что уже заметил изменения в своем мышлении и ощущает себя менее подверженным давлению со стороны окружающих.

Ранее в феврале российский хирург перечислил самые популярные пластические операции у мужчин. Пластический хирург Михаил Коростелев заявил, что чаще всего пациенты обращаются к специалистам в связи с посттравматической деформацией. В таких случаях медики выполняют риносептопластику — комплексную операцию для эстетической коррекции формы носа и улучшения носового дыхания.

